Объясните, как связаны между собой понятия,, Вторая мировая война" и ,,Крушение кол??ниальной империи

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Объясните, как связаны между собой понятия,, Вторая мировая война" и ,,Крушение кол??ниальной империи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая мировая война привела к крушению колониальных империй, то есть после ее окончания такие колониальные державы, как Англия, Франция и другие предоставили своим колониям независимость.  
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