3195:15*24-(16*375+(175-57)*106) в столбик.

Математика
3195:15*24-(16*375+(175-57)*106) в столбик.
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Гость:
1)175            2)   16              3)118                4)  6000    - 57               *375               *106                  +12508 ---------            ---------             ---------             ------------   118                   80                 708                    18508                        +112             +118                        48              ------------                      -------              12508                       6000 5)3195|  15                     6)213                   7)  5112       30    ----------                   * 24                     -18508             -------     213                      -------                   -----------     19                                  852                     -13396              15                              +426 --------                            ----------      45                               5112      45    -------       0                                
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