3195:15*24-(16*375+(175-57)*106) в столбик.
Математика
3195:15*24-(16*375+(175-57)*106) в столбик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)175 2) 16 3)118 4) 6000 - 57 *375 *106 +12508 --------- --------- --------- ------------ 118 80 708 18508 +112 +118 48 ------------ ------- 12508 6000 5)3195| 15 6)213 7) 5112 30 ---------- * 24 -18508 ------- 213 ------- ----------- 19 852 -13396 15 +426 -------- ---------- 45 5112 45 ------- 0
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