Определите молекулярную формулу вещества, состоящего из азота и водорода, если масса сгоревшего вещества равна 0,24 грамма, образовалось воды 0,27 грамма выделилось азота – 168 мл. Плотность сгоревшего вещества по воздуху равна...
Химия
Определите молекулярную формулу вещества, состоящего из азота и водорода, если масса сгоревшего вещества равна 0,24 грамма, образовалось воды 0,27 грамма выделилось азота – 168 мл. Плотность сгоревшего вещества по воздуху равна 1,1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если только из азота и водорода, то скорее всего это аммиак: NH3, исправьте, если не так решается
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