Найдите в интернете 1-2 примера, когда дети ушли одни без взрослых в турпоход и там ??отерялись.
Окружающий мир
Найдите в интернете 1-2 примера, когда дети ушли одни без взрослых в турпоход и там ??отерялись.
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Гость:
Трех девочек под мостом убили в 2:00 ночи Майкоп
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