Найдите в интернете 1-2 примера, когда дети ушли одни без взрослых в турпоход и там ??отерялись.

Окружающий мир

Найдите в интернете 1-2 примера, когда дети ушли одни без взрослых в турпоход и там ??отерялись.

Автор: Гость