Найдите в интернете 1-2 примера, когда дети ушли одни без взрослых в турпоход и там ??отерялись.

Окружающий мир
Найдите в интернете 1-2 примера, когда дети ушли одни без взрослых в турпоход и там ??отерялись.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трех девочек под мостом убили в 2:00 ночи Майкоп
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой частью речи может выступать слово "всё".Приведите примеры.
Ответить
Алгебра
Равносильны ли уравнения 4x-8=0 и 5(x-1)+3(x-2)=5
Ответить
Математика
Длина картины равна 8/15 м, а ширина - 11/18м. Что больше: длина или ширина картины и на сколько метров?
Ответить
Биология
Какие органы у свёклы и моркови мы употребляем в пищу? Какие ткани будут составлять корни этих растений?
Ответить
Математика
Номер7, найдите значение выражения
Ответить