Помогите срочно, и очень надо. А.С.Пушкин Возвращение в Петербург

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. Петербург в жизни Пушкина. В Петербурге Пушкин провел более трети своей жизни –лучшие годы юности и годы зрелости, наивысшего напряжения духовных сил, творческого подъема и бренных житейских проблем. И, наконец, трагическая развязка – дуэль на Черной речке как символ страданий и фатализма в судьбе поэта. Ни один город не был им воспет с таким высоким чувством как “град Петров” и в таких разных произведениях: поэмах, прозе, стихах, письмах. Но Петербург в восприятии великого поэта оставался всегда двойственным. Это был город его друзей и соратников, символ величия России, но в то же время – столицей империи, дом самодержцев Российских, исполнительно следящей за ним жандармерией (во главе с А.Х.Бенкендорфом, попортившим немало крови поэту; чего стоит объемная переписка только по поводу цензуры его произведений), оплот русской научной мысли и придворного общества. Вот откуда идут столь различные образы Петербурга в творчестве Пушкина. С одной стороны, известное всем со школьной скамьи: “Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак, блеск безлунный, Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады, И ясны спящие громады Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла, И, не пуская тьму ночную На золотые небеса, Одна заря сменить другую Спешит, дав ночи полчаса”. (из “Медного всадника”) С другой – “свинский Петербург” и Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид, Свод небес зелено-бледный, Скука, холод и гранит… или из письма Н.М.Языкову в Дерпт от 14 июня 1928 г.[8, стр.20] “…И я с веселою душою Оставить был совсем готов Неволю Невских берегов – И что ж? Гербовые заботы Схватили за полы меня И на Неве, хоть нет охоты, Окованным остался я. Ах, юность, юность удалая! Могу ль тебя не пожалеть? В долгах, бывало, утопая, Заимодавцев избегая, Готов я всюду был летать, Теперь докучно посещаю Своих ленивых должников И тяжесть денег и годов, Остепенившись, проклинаю”, то есть можно говорить о Петербурге величественном и низком, Петербурге юности А.С.Пушкина и восприятии его же в зрелые годы.