Определите падеж: за НЕСКОЛЬКО минут; через НЕКОТОРОЕ время;в НЕСКОЛЬКИХ словах; с НЕКОТОРЫХ пор
Русский язык
Определите падеж: за НЕСКОЛЬКО минут; через НЕКОТОРОЕ время;в НЕСКОЛЬКИХ словах; с НЕКОТОРЫХ пор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За несколько ( р.п.) , через некоторое ( р.п.) , с некоторых ( р.п.)
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