Определите плотность газа по азоту , если его плотность по воздуху равна 0.97 .
Химия
Определите плотность газа по азоту , если его плотность по воздуху равна 0.97 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,97 УМНОЖЬ НА 29 И РАЗДЕЛИ НА 28=1,005
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