Определите потенциальную энергию пружины при растяжении x=0,08м

Физика
Определите потенциальную энергию пружины при растяжении x=0,08м
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Ответ(ы):
Гость:
Потанциальная энергия будет ровна 0.08Дж
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