Определите работу совершаемую в течении часа насосами на Волго-Донском канале им. В.И.Ленина , если за 1 с они поднимают 45м³ водв на высоту 44м.Пожалуйста

Физика
Определите работу совершаемую в течении часа насосами на Волго-Донском канале им. В.И.Ленина , если за 1 с они поднимают 45м³ водв на высоту 44м.Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=45000 кг  A1 работа за 1 сек =mgh=45000*10*44=19800 кДж 1час=3600 сек общая работа 3600*А1=71280000 кДж=7,128*10⁷ кДж
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