Определите работу совершаемую в течении часа насосами на Волго-Донском канале им. В.И.Ленина , если за 1 с они поднимают 45м³ водв на высоту 44м.Пожалуйста

Физика

Определите работу совершаемую в течении часа насосами на Волго-Донском канале им. В.И.Ленина , если за 1 с они поднимают 45м³ водв на высоту 44м.Пожалуйста

Автор: Гость