Помогите пожалуйста ответ 1,3,6,9,12 неверный
Математика
Помогите пожалуйста ответ 1,3,6,9,12 неверный
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1-1 2-2 3-3 4-4 5-4 вот как то
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