Определите силу давления масла на пробку площадью 6см2 если расстояние от уровня масла в сосуде до пробки равна 20см.Плотность масла 900кг/м3
Физика
Определите силу давления масла на пробку площадью 6см2 если расстояние от уровня масла в сосуде до пробки равна 20см.Плотность масла 900кг/м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=pgh P=F/S P=pgh/S P=900*10*0.2/0.0006=75*10^6Па
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