Определите силу давления масла на пробку площадью 6см2 если расстояние от уровня масла в сосуде до пробки равна 20см.Плотность масла 900кг/м3

Физика

Определите силу давления масла на пробку площадью 6см2 если расстояние от уровня масла в сосуде до пробки равна 20см.Плотность масла 900кг/м3

Автор: Гость