Определите силу давления пороховых газов, действующую на пулю, вылетающую из ружья с длиной ствола 3,5 м, если скорость на вылете равна 1000 м/с.

Гость: Гость:

Разобьём задачу: 1. Кинематика. Рассмотрим движение пули в дуле ружья: V=V0+at S=V0*t+a*t*t/2 V0=0, так как пуля сначала покоится При S=30 см согласно условию V=850 м/c Тогда: 850=a*t 30*0,01=0,3=a*t*t/2 Решая эту систему уравнений находим: at=850 att=0,6 a=850/t 850/t * t *t =0,6 850t=0,6 t=0,0007 с - время, за которое пуля проходит всё дуло a=1204166 м/cc - ускорение пули в ружье(автомате) 2. Динамика. Итак, начнём с определения. Средняя сила давления пороховых газов - это отношение изменения импульса ко времени этого изменения. F=dp/t dp=p2-p1=v2*m-v1*m=m(v2-v1) v1=0, так как вначале пуля покоится v2=at=850 dp=9*0,001 * 850 F=9*0,001 * 850/ 0,0007=9*8500/7~10,9 кН