Определите способ образования слов вышел учитель подоконник серебряный полушубок паровоз диван-кровать неправильно
Русский язык
Определите способ образования слов вышел учитель подоконник серебряный полушубок паровоз диван-кровать неправильно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вышел- суффиксальный Учитель- суффиксальный Подоконник- приставочно- суффиксальный Серебряный- суффиксальный Полушубок- приставочно-суффиксальный Паровоз- сложение основ Диван-кровать - сложение слов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два поезда. один из них двигался со скоростью 62км/ч. Через 5 ч расстояние меж...
Математика
Математика