Придумайте пожалуйста мне 6 определиттельных предложения))
Русский язык
Придумайте пожалуйста мне 6 определиттельных предложения))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пробираясь берегом к своей хате я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца… Ты запой мне ту песню, что прежде напевала нам старая мать.… (С. Есенин) (союзное словочто в роли дополнения). Забрались в такие заросли, где одни волки водились
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