Придумайте пожалуйста мне 6 определиттельных предложения))

Гость: Гость:

Пробираясь берегом к своей хате я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца… Ты запой мне ту песню, что прежде напевала нам старая мать.… (С. Есенин) (союзное словочто в роли дополнения). Забрались в такие заросли, где одни волки водились