Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два поезда. один из них двигался со скоростью 62км/ч. Через 5 ч расстояние между ними было 630км. Чему равна скорость второго поезда?

Математика

Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два поезда. один из них двигался со скоростью 62км/ч. Через 5 ч расстояние между ними было 630км. Чему равна скорость второго поезда?

Автор: Гость