Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два поезда. один из них двигался со скоростью 62км/ч. Через 5 ч расстояние между ними было 630км. Чему равна скорость второго поезда?
Математика
Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два поезда. один из них двигался со скоростью 62км/ч. Через 5 ч расстояние между ними было 630км. Чему равна скорость второго поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1п-62 км/ч V2п-?km/ч через 5 ч - 630 км 1)62*5=310(км) проехал 1п 2)630-310=320(км)проехал 2п 3)320:5=64(км/ч) V2п Ответ:64 км/ч
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