Определите спряжение глагола ( 1,2) тонуть,ненавидеть,платить,дышать,колоть,сеять,бросит,гнать,обидеть,зависеть,пилить,стелить,держать

Русский язык
Определите спряжение глагола ( 1,2) тонуть,ненавидеть,платить,дышать,колоть,сеять,бросит,гнать,обидеть,зависеть,пилить,стелить,держать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
        Глаголы I спряжения имеют окончания:               -у (-ю),   -ешь (-ёшь),   -ет (-ёт),   -ем (-ём),   -ете (-ёте),   -ут (-ют).           Глаголы II спряжения имеют окончания:               -у (-ю),   -ишь,   -ит,   -им,   -ите,   -ат (-ят).   а ну ка сам попробуй)
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