Определите спряжение глагола ( 1,2) тонуть,ненавидеть,платить,дышать,колоть,сеять,бросит,гнать,обидеть,зависеть,пилить,стелить,держать
Русский язык
Определите спряжение глагола ( 1,2) тонуть,ненавидеть,платить,дышать,колоть,сеять,бросит,гнать,обидеть,зависеть,пилить,стелить,держать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы I спряжения имеют окончания: -у (-ю), -ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (-ёте), -ут (-ют). Глаголы II спряжения имеют окончания: -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят). а ну ка сам попробуй)
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