Определите степень окисления каждого элемента,укажите окислитель,восстановител?? процессы окисления,восстановления,расставьте коэффициенты методом электронного баланса:SiO2+Al-gt;Al2O3+Si. Зарание спасибо)

Химия
Определите степень окисления каждого элемента,укажите окислитель,восстановител?? процессы окисления,восстановления,расставьте коэффициенты методом электронного баланса:SiO2+Al-gt;Al2O3+Si. Зарание спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Si⁺⁴O₂⁻² + Al⁰ ------> Al₂⁺³O₃⁻² + Si⁰ Вос-ль  Al⁰-3e---->Al⁺³        /4----окисление Ок-ль    Si⁺⁴+4e-----> Si⁰   /3-----восстановление 3SiO₂ + 4Al------->2Al₂O₃ + 3Si
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