Определите страдательное причастие настоящего времени.(Играющий в саду,прочитан??ая книга,воспитавший сына,мытая груша,занимаемый должность секретаря) Пожалуйста)\
Русский язык
Определите страдательное причастие настоящего времени.(Играющий в саду,прочитан??ая книга,воспитавший сына,мытая груша,занимаемый должность секретаря) Пожалуйста)\
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Играющий в саду, воспитавший сына.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слово Вдруг надо разобрать по буквам."В" глас.или соглас. глух.или звон. тверд.или м??гкий.парный или не парный. И так каждую букву в слове "вдруг"
Алгебра
При каком значении k график функция y=k/x (обратная пропорциональность)будет проход??ть через точки:С (4;4) , В (-2;-2)?