Определите страдательное причастие настоящего времени.(Играющий в саду,прочитан??ая книга,воспитавший сына,мытая груша,занимаемый должность секретаря) Пожалуйста)\

Русский язык
Определите страдательное причастие настоящего времени.(Играющий в саду,прочитан??ая книга,воспитавший сына,мытая груша,занимаемый должность секретаря) Пожалуйста)\
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Гость:
Ответ: Играющий в саду, воспитавший сына.
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