Помогите срочно через 20 мин сдаём а я не сделала
Алгебра
Помогите срочно через 20 мин сдаём а я не сделала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 3х-2=2(х+1)-4 зх-2=2х+2-4 3х-2=2-4+2 х=0 №2 а) 2(3-х)+7х=4-(3х+2) 6-2х+7х=4-3х-2 -2х+7х+3х=4-2-6 8х=-4 х=-0,5 б) + =1 Домножаешь (приводишь к общему знаменателю) 5х+3х-3=15 8х-3=15 8х=15+3 8х=18 х= №3 Домножаешь, приводишь к общему знаменателю. 3x+3-2х+2=18 3х-2х=18-3-2 х=13
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