Определите существительное 2 сколония

Русский язык
Определите существительное 2 сколония
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Гость:
Институт заканчивается на согласно
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