Определите тип корневой системы у следующих растений:тыква,морковь,пшеница,кукуруза,дыня,помидор,просо,рис. СРОЧНО!!!пожалуйста!

Биология
Определите тип корневой системы у следующих растений:тыква,морковь,пшеница,кукуруза,дыня,помидор,просо,рис. СРОЧНО!!!пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тыква-стержневая,морковь-стержневая,пшеница-мочковатая,кукуруза-мочковатая,дыня-мочковатая,помидор-стержневая,просо-мочковатая,рис-мочковатая.
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