Помогити срочно с 3 заданием. подробно объясните каждый шаг
Физика
Помогити срочно с 3 заданием. подробно объясните каждый шаг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Fтяг=100 Н КПД=80% Fтр- ? Aз=F тяг*S Ап=Aз-Fтр*2*S ( если груз передвинуть на S то веревка вытягивается на 2 S потому что блок подвижный) КПД=Aп*100%/Aз 0,8=(Аз-Fтр*2*S)/Aз 0,8=1-Fтр*2*S/Fтяг*S Fтр*2/Fтяг=0,2 Fтр=0,2*Fтяг/2=0,1*100 Н=10 Н Ответ Fтр=10Н
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