Выполните номер 1 начертите мне отрезок срочно прошу вас
Математика
Выполните номер 1 начертите мне отрезок срочно прошу вас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна вторая, одна четвёртая, одна восьмая, пять четвёртых, двадцать восьмых и три целых одна четвёртая
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