Диалог на тему менің туған жерім

Қазақ тiлi
Диалог на тему менің туған жерім
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-сен кай жерде дуниеге келдин? -мен казакстанды алматс каласында туылдым. ал сен ше? -мен де. демек биздин туган жеримиз Алматы гой иа? - жок туган жеринде туылу кажет емес. - ал онда калай? - туган жерин деген сен оскен сен конген саган унайтын жер жане акенин туган жери де. - тусиникти, онда менин туган жерим кишкентай кезимде барган ауыл онда мен озимди жайлы сезинетинмин. - иа керет екен. ар кимнин оз туган жери бар Болу керек!
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