Определите тип речи. Докажите, учитывая вид и время глаголов-сказуемых. Развернут??й ответ пожалуйста. Даю много баллов! Сидел рыбак веселый На берегу реки, И перед ним по ветру Качались тростники. Сухой тростник он срезал...

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ПОВЕСТВОВАНИЕ Тип речи, в котором обычно сообщается о действиях и событиях, сменяющих друг друга во времени. ОПИСАНИЕ Тип речи, в котором с разной степенью полноты указываются признаки и свойства различных предметов или явлений. РАССУЖДЕНИЕ Тип речи, в котором устанавливается причинная взаимосвязь событий и явлений. Рассуждение требует логически стройной системы доказательств, так как цель его – убедить адресата в чем-либо. Типичное рассуждение строится по схеме: тезис (положение, которое надо доказывать) , аргументы (доказательства, доводы) , вывод (общий итог). Исходя из этого тип речи - повествование