Определите тип речи. Докажите, учитывая вид и время глаголов-сказуемых. Развернут??й ответ пожалуйста. Даю много баллов! Сидел рыбак веселый На берегу реки, И перед ним по ветру Качались тростники. Сухой тростник он срезал...
Русский язык
Определите тип речи. Докажите, учитывая вид и время глаголов-сказуемых. Развернут??й ответ пожалуйста. Даю много баллов! Сидел рыбак веселый На берегу реки, И перед ним по ветру Качались тростники. Сухой тростник он срезал И скважины проткнул, Один конец зажал он, В другой конец подул. И, будто оживленный, Тростник заговорил — То голос человека И голос ветра был.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОВЕСТВОВАНИЕ Тип речи, в котором обычно сообщается о действиях и событиях, сменяющих друг друга во времени. ОПИСАНИЕ Тип речи, в котором с разной степенью полноты указываются признаки и свойства различных предметов или явлений. РАССУЖДЕНИЕ Тип речи, в котором устанавливается причинная взаимосвязь событий и явлений. Рассуждение требует логически стройной системы доказательств, так как цель его – убедить адресата в чем-либо. Типичное рассуждение строится по схеме: тезис (положение, которое надо доказывать) , аргументы (доказательства, доводы) , вывод (общий итог). Исходя из этого тип речи - повествование
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