Определите в каком веке.Помогите пожалуйста плизз!!! 1.Первая счетная машина была изобретина математиком Блезом Паскалем в 1642 году.Она выполняла действия сложения и вычитания при помощи системы зубчатых колёс. 2.Шариковую ру...

Математика
Определите в каком веке.Помогите пожалуйста плизз!!! 1.Первая счетная машина была изобретина математиком Блезом Паскалем в 1642 году.Она выполняла действия сложения и вычитания при помощи системы зубчатых колёс. 2.Шариковую ручку изобрёл в 1938 году венгерский журналист Ладислав Биро. 3.Пифнино изобрёл в 1709 году итальянский мастер музыкальных инстркментов Бартоломео Кристофер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15век, 2)18век, 3)16век
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кто нарушает мир в семье
Ответить
Русский язык
Каким членом пр-я может быть имя сущ. в И.
Ответить
Русский язык
Очень прошу, пожалуйста, помогите. Умоляю!
Ответить
Русский язык
Поставьте пропущенные знаки препинания. Весна пришла Весна пришла И вся приро??а расцвела Повсюду расцвели цветы деревья клумбы и кусты ...
Ответить
Математика
В букете 8 васильков и 10 ромашек. Сколько всего цветов в букете. Естественно нужно ??е решение))))) нужно пояснение к этой задачи!!!
Ответить