Определите в каком веке.Помогите пожалуйста плизз!!! 1.Первая счетная машина была изобретина математиком Блезом Паскалем в 1642 году.Она выполняла действия сложения и вычитания при помощи системы зубчатых колёс. 2.Шариковую ру...

Математика

Определите в каком веке.Помогите пожалуйста плизз!!! 1.Первая счетная машина была изобретина математиком Блезом Паскалем в 1642 году.Она выполняла действия сложения и вычитания при помощи системы зубчатых колёс. 2.Шариковую ручку изобрёл в 1938 году венгерский журналист Ладислав Биро. 3.Пифнино изобрёл в 1709 году итальянский мастер музыкальных инстркментов Бартоломео Кристофер

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