Определите величину угла: а) градусная мера которого составляет 7/30 развернутого угла ; б) 4/17 которого равна 12°.
Математика
Определите величину угла: а) градусная мера которого составляет 7/30 развернутого угла ; б) 4/17 которого равна 12°.
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