Определите время выделенных глаголов. вспомните как изменяются глаголы в прошедшем времени: изменяются ли они по числам, по лицам, по родам? Грянул весёлый май. Он всему живому развязать язык.

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Определите время выделенных глаголов. вспомните как изменяются глаголы в прошедшем времени: изменяются ли они по числам, по лицам, по родам? Грянул весёлый май. Он всему живому развязать язык.

Автор: Гость