Весь это что глаг, сущ, мес, прил, предлог?
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Весь это что глаг, сущ, мес, прил, предлог?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы это определительное местоимение
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