Соматические клетки собаки содержат 78 хромосом .Как изменится число хромосом и молекул ДНК в ядре при гаметогенезе перед началом деления и в конце телофазы мейоза 2.Ответ поясните

Гость: Гость:

1) В интерфазе перед началом деления молекулы ДНК удваиваются, поэтому число хромосом – 8, молекул ДНК – 16; 2) В конце телофазы мейоза 1 происходит редукционное деление, поэтому число хромосом – 4, молекул ДНК – 8, каждая хромосома состоит из двух молекул ДНК (сестринских хроматид); 3) В конце телофазы мейоза 2 клетки содержат 4 хромосомы и 4 молекулы ДНК, т.к. происходит митотическое деление.