Определите знак выражения tg170゜*ctg(-10゜)*sin200゜*cos(-100゜)
Алгебра
Определите знак выражения tg170゜*ctg(-10゜)*sin200゜*cos(-100゜)
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