Цена на товар сначала поднялась на 30 %, затем ещё на 20%. На сколько процентов от перевоначальной цены подорожал товар?

Гость: Гость:

1-ый подъем цены --- 30 %; 2-ой подъем цены --- 20 %; общее подорожание --- ? % Решение. процент - это сотая часть числа. 20% = 20/100; 30% = 30/100. 1 с п о с о б . 100% ---- первоначальная цена товара 100 + 30 = 130% ----цена товара после первого подорожания; (130) * 20/100 = 26 % ----- % подорожание товара от увеличенной в первый раз цены (если бы она была 100%, то после подорожания была бы 120, но мы находим второе подорожания - от цены в 130%); 30 + 26 = 56% ---- общее подорожание от первоначальной цены. Ответ: 56% подорожание от первоначальной цены. 2 с п о с о б . Х = первоначальная цена; Х * 30/100 = 0,3Х ---- увеличение цены при первом подорожании. Х + 0,3Х = 1,3Х --- стала цена после первого подорожания; 1,3Х * 20/100 = 0,26Х ---- повышение цены вовремя второго подорожания: 1,3Х + 0,26Х = 1,56Х ---- стала цена после второго подорожания; 1,56Х - Х = 0,56Х ----- общее увеличение цены; (0,56Х/Х) * 100% = 56% ---- общий % подорожания. Ответ: товар подорожал на 56% от первоначальной цены.