Помогите,какие слова можно подобрать к кроссворду звуки в природе с точки зрения ??изики

Физика
Помогите,какие слова можно подобрать к кроссворду звуки в природе с точки зрения ??изики
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Гость:
Ультразвук, звуковые волны, амплитуда колебаний
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