Камень, скользящий по горизонтальной поверхности, остановился, пройдя расстояние S=20,4 м. Требуется найти начальную скорость камня v, если коэффициент трения камня с горизонтальной поверхностью равен u=0,06 . Пожалуйста, ре...

Физика

Камень, скользящий по горизонтальной поверхности, остановился, пройдя расстояние S=20,4 м. Требуется найти начальную скорость камня v, если коэффициент трения камня с горизонтальной поверхностью равен u=0,06 . Пожалуйста, решите подробно с рисунком и объяснением что к чему.

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