Камень, скользящий по горизонтальной поверхности, остановился, пройдя расстояние S=20,4 м. Требуется найти начальную скорость камня v, если коэффициент трения камня с горизонтальной поверхностью равен u=0,06 . Пожалуйста, ре...
Физика
Камень, скользящий по горизонтальной поверхности, остановился, пройдя расстояние S=20,4 м. Требуется найти начальную скорость камня v, если коэффициент трения камня с горизонтальной поверхностью равен u=0,06 . Пожалуйста, решите подробно с рисунком и объяснением что к чему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано S=20,4 м u=0.06 Vo- ? Eк-Eкo=A - теорема об изменении кинетической энергии A=-Fтр*S V=0 -m*Vo^2/2=-Fтр*S m*Vo^2=2*u*m*g*S Vo=√2*u*g*S=√2*0,06*9.8*20.4=4.9 м/с Ответ Vo=4.9 м/с
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