Крассворд приключение тома сойера вопросы ответы

Гость: Гость:

1. “Тома захватили помыслы.. . Есть на свете.. . великолепное поприще. Он будет ...” Кем? (Пиратом. ) 2. На дощечке Том нацарапал следующие строки: “Гек Финн и Том Сойер — оба клянутся, что будут держать язык за зубами насчёт этого дела”. Что служило “чернилами” мальчикам? (Кровь. ) 3. “Вперёд выступает Том Сойер и предъявляет целую кучу билетов: девять жёлтых, девять красных.. . и требует в награду ...” (Библию. ) 4. “Священник произнёс цитату из Библии и монотонным голосом начал проповедь. Вдруг Том вспомнил, какое у него в кармане сокровище, и поспешил достать его оттуда. Это был ...” (Большой жук. ) 5. “И вот наконец Том и Гек подошли к дому, где живут привидения. Мёртвая тишина показалась им зловещей и жуткой. Было что-то гнетущее в пустоте этого дома. Мальчики не сразу осмелились войти”. Что искали Гек и Том возле покинутого дома? (Клад. ) 6. “В таверне номер второй был какой-то таинственный. Прошлой ночью там был свет.. . — Вот что надо сделать. Задняя дверь номера выходит в маленький переулок. Постарайся добыть как можно больше ...А я стащу все тёткины, и в первую же тёмную ночь мы пойдём”. (Ключи. ) 7. “Первая попытка помириться с Бекки потерпела неудачу. Тогда Том вытащил самую большую свою драгоценность (медную … от каминной решётки) и, протянув её Бекки, смущённо сказал: — Ну, Бекки, ну, возьми же, дарю”. Что это была за драгоценность? (Медная шишечка от каминной решётки. ) 8. “С набожным восторгом взирал Том украдкой на этого нового ангела (Бекки Тэчер).. . И вдруг всё лицо Тома просияло: прежде чем скрыться за дверью, девочка оглянулась и ...Какой знак внимания оказала Бекки Тому? (Бросила цветы. ) 9. “Расходясь по домам, прихожане говорили друг другу, что хотя их обманули бесстыдно, но они, пожалуй, готовы снова очутиться в дураках, лишь бы ещё раз услышать ...”. (Гимн. ) 10. “В трёх милях от Санкт-Петербурга, там, где река ...достигает более мили ширины, есть длинный, узкий, поросший деревьями остров.. . ”. Назовите реку, на которой стоял Санкт-Петербург. (Миссисипи. ) 11. “— Слушай, Том, дай мне побелить немножечко. — Бен, я бы с радостью, честное слово, но тётя Полли.. . — Я буду стараться. Слушай: я дам тебе ...”. Какую самую высокую первую “цену” взял Том Сойер за то, что позволил белить забор?