Помогите срочно!!! Как нарисовать буквы Д В Е в программе "черепашка"? Заранее спасибо
Информатика
Помогите срочно!!! Как нарисовать буквы Д В Е в программе "черепашка"? Заранее спасибо
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Гость:
Turtleart шоль?????:-)
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