Укр.мова 5 клас заболотний ,вправа 287

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Укр.мова 5 клас заболотний ,вправа 287
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ввeчорі на нeбі багато сузір'я . Вчора на уроці труда ми робили іграшки із тканини
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