Природоведение:в один пузырек семена,в другой-срезанный лист,в тетий-кусочек стебля,в четвертый срезанные корешки.Что появится на стенках этих закрытых пузырьков через несколько дней?

Окружающий мир
Природоведение:в один пузырек семена,в другой-срезанный лист,в тетий-кусочек стебля,в четвертый срезанные корешки.Что появится на стенках этих закрытых пузырьков через несколько дней?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На стенках появится росса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Камень, скользящий по горизонтальной поверхности, остановился, пройдя расстояние S=20,4 м. Требуется найти начальную скорость камня v, если коэффиц...
Ответить
Геометрия
1-3 задача. Пожалуйста!!!!!
Ответить
Информатика
Помогите срочно!!! Как нарисовать буквы Д В Е в программе "черепашка"? Заранее спасибо
Ответить
Литература
Крассворд приключение тома сойера вопросы ответы
Ответить
Алгебра
А)x²-y² = Б) (a-3c)(a+3c)= в)127²-117²= г) а²-100y²= д)(2-x)²= е)25-x²= ж) (2х+3)³= З)с²+2с+1= К)4х²-у²= Л)х²-9у\6=
Ответить