Природоведение:в один пузырек семена,в другой-срезанный лист,в тетий-кусочек стебля,в четвертый срезанные корешки.Что появится на стенках этих закрытых пузырьков через несколько дней?
Окружающий мир
Природоведение:в один пузырек семена,в другой-срезанный лист,в тетий-кусочек стебля,в четвертый срезанные корешки.Что появится на стенках этих закрытых пузырьков через несколько дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На стенках появится росса
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