Природоведение:в один пузырек семена,в другой-срезанный лист,в тетий-кусочек стебля,в четвертый срезанные корешки.Что появится на стенках этих закрытых пузырьков через несколько дней?

Окружающий мир

Природоведение:в один пузырек семена,в другой-срезанный лист,в тетий-кусочек стебля,в четвертый срезанные корешки.Что появится на стенках этих закрытых пузырьков через несколько дней?

Автор: Гость