28. 60 а и б пожалуйста!!! Очень нужно
Алгебра
28. 60 а и б пожалуйста!!! Очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (5б в 3 степени + 7с) = 25б в 6 степени и т. д. б) (9х - 10х во 2 степени, у в 3 степени) во 2 = 81х во 2 степени - 180х в 3 степени, у в 3 степени
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Физика
Математика
Для оплаты труда маляров, красящих ограждения в городе, управляющая компания выделила 80 тысяч рублей. Работы согласились выполнить две бригады, «К...
Українська мова