Укажи имя существительное,которое не имеет форму единственного числа:коньки,каникулы,мячи,лыжи
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Укажи имя существительное,которое не имеет форму единственного числа:коньки,каникулы,мячи,лыжи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное каникулы не имеет формы единственного числа.
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