Какое значение хвощи плауны папоротники в формировании каменного угля
Биология
Какое значение хвощи плауны папоротники в формировании каменного угля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из древних древовидных форм этих растений миллионы лет назад образовались залежи каменного угля, который служит не только топливом, но и ценным химическим сырьём. Из него получают смазочные масла, смолы, кокс, пластмассы, парфюмерные изделия и многие другие продукты.
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