Опредилите старший рязряд суммы,разности,произведения и часного чисел:110552 и 2126 пишите

Математика
Опредилите старший рязряд суммы,разности,произведения и часного чисел:110552 и 2126 пишите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110552+2126=112678 110552-2126=108426 110552×2126=235033552 110552÷2126=52
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