Состав федеральных округов? 8кл.
География
Состав федеральных округов? 8кл.
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Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область. Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область. Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, г. Москва. Центр федерального округа — г. Москва. Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область. Псковская область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. Центр федерального округа — г. Санкт-Петербург. Южный федеральный округ: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Ингушская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия — Хальмг Тангч, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край. Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область. Центр федерального округа — г. Ростов-на-Дону. Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика — Чаваш республики, Кировская область, Нижегородская область. Оренбургская область. Пензенская область. Пермская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Коми-Пермяцкий автономный округ. Центр федерального округа — г. Нижний Новгород.Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Центр федерального округа — г. Екатеринбург.Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край. Иркутская область. Кемеровская область. Новосибирская область. Омская область, Томская область. Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Эвенкийский автономный округ. Центр федерального округа — г. Новосибирск.Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатская область. Магаданская область, Сахалинская область. Еврейская автономная область, Корякский автономный округ, Чукотский автономный округ. Центр федерального округа — г. Хабаровск.
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