Состав федеральных округов? 8кл.

Гость: Гость:

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область. Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область. Московская область, Орловская область, Рязан­ская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, г. Москва. Центр федерального округа — г. Москва. Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Респуб­лика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининград­ская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгород­ская область. Псковская область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий авто­номный округ. Центр федерального округа — г. Санкт-Петербург. Южный федеральный округ: Республика Адыгея (Адыгея), Респуб­лика Дагестан, Ингушская Республика, Кабардино-Балкарская Рес­публика, Республика Калмыкия — Хальмг Тангч, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Че­ченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край. Аст­раханская область, Волгоградская область, Ростовская область. Центр федерального округа — г. Ростов-на-Дону. Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Рес­публика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Та­тарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика — Чаваш республики, Кировская область, Нижегородская область. Оренбург­ская область. Пензенская область. Пермская область, Самарская об­ласть, Саратовская область, Ульяновская область, Коми-Пермяцкий автономный округ. Центр федерального округа — г. Нижний Новгород.Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Центр федерального округа — г. Екатеринбург.Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, республика Буря­тия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красно­ярский край. Иркутская область. Кемеровская область. Новосибирская область. Омская область, Томская область. Читинская область, Агин­ский Бурятский автономный округ. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Эвенкийский автономный округ. Центр федерального округа — г. Новосибирск.Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчат­ская область. Магаданская область, Сахалинская область. Еврейская автономная область, Корякский автономный округ, Чукотский ав­тономный округ. Центр федерального округа — г. Хабаровск.