Органы животных образуют системы органов. Объясните почему органы можно объединить в одну систему?

Биология
Органы животных образуют системы органов. Объясните почему органы можно объединить в одну систему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органы, из которых состоит любой живой организм, объединяются в системы по общности анатомического строения и функционального назначения этих органов. То есть, если некоторые органы выполняют, служат для выполнения сходных задач, дополняют работу других органов, то эти органы можно объединить в единую систему. Мало того, как правило органы объединенные в систему имеют одно происхождение.Примерами таких систем органов могут служить дыхательная система, которая включает в себя различные органы, благодаря которым становится возможным обмен газами между кровью и окружающей средой. А опорно-двигательная система дает организму возможность передвижения - а это различные кости и мышцы.

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