Осень выдели его из предложения и дай характеристику.Как осень украсила всё вокруг!
Русский язык
Осень выдели его из предложения и дай характеристику.Как осень украсила всё вокруг!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это мини-сочинение нужно написать? Ну очень странно написано задание..
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