Основание прямоугольного параллелепипеда - квадрат, площадь которого равна 16 см2, а высота параллелепипеда в 2 раза больше стороны основания. Найди площадь боковой поверхности параллелепипеда.
Математика
Основание прямоугольного параллелепипеда - квадрат, площадь которого равна 16 см2, а высота параллелепипеда в 2 раза больше стороны основания. Найди площадь боковой поверхности параллелепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основание прямоугольного параллелепипеда - квадрат, площадь которого равна 16 см2, значит сторона квадрата 4 см. Высота параллелепипеда в 2 раза больше стороны основания, значит она равна 4·2=8 см. Площадь боковой поверхности параллелепипеда равна 4·(4·8)=4·32=128 см²
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