Основна функція крові лімфи і тканиной рідини
Биология
Основна функція крові лімфи і тканиной рідини
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основною функцією крові є захисна функція , утворення тромбів, та переносення поживних речовин та кисню . Цьому допомагають еретроцити , тромбоцити та лейкоцити які знаходяться в клітінах крові.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Какой слой дерева связан с ростом дерева в толщину?Какой тканью представлен этот ??лой?Что можно узнать по годичным кольцам?
Литература
Путешествие из петербурга в москву анализ 12 главы ЯЖЕЛБИЦЫ!минимум 6 предложений)??лиииииз оч срочно
Английский язык
Математика