Основные даты и события правления Николая 1

Гость: Гость:

По замыслу Монферрана всадник должен был находиться на высоком постаменте, украшенном барельефами, которые и повествовали о важнейших событиях тридцатилетнего царствования Николая I. Вот перечень этих событий: 1825 год - император отправляется из Зимнего дворца на подавление восстания декабристов и передает верным ему войскам сына-наследника (будущего Александра II); 1831 год - император обращается к народу на Сенной площади во время так называемого "холерного бунта"; 1832 год - император награждает М. Сперанского орденом за издание "Полного собрания законов Российской империи"; 1851 год - император осматривает Веребьинский мост во время торжественной поездки по только что открытой Московской железной дороге.