Основные понятия классицизма и сентементализма
Литература
Основные понятия классицизма и сентементализма
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Гость:
Классицизм соблюдает правило 3 единств: время места действия действия а в сентиментализме наблюдались резкие изменения нарушались многие литературные правила на первое место выдвигались чувства человека, его внутренний мир
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