Особенности американского изоляционизма во внешней политике в 1930-е годы ?

История
Особенности американского изоляционизма во внешней политике в 1930-е годы ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 30-тые годы в европпе назревала война, америка хотела от нее огранчиться 
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