Особенности американского изоляционизма во внешней политике в 1930-е годы ?
История
Особенности американского изоляционизма во внешней политике в 1930-е годы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 30-тые годы в европпе назревала война, америка хотела от нее огранчиться
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